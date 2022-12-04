ACB. «Тенерифе» сыграет с «Фуэнлабрадой», «Реал» – с «Валенсией» и другие матчи
В воскресенье, 4 декабря, состоятся пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
Лидер турнира «Тенерифе» сыграет с «Фуэнлабрадой», занимающий второе место «Реал» встретится с «Валенсией».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 4 декабря, 14.30, «Pavelló Municipal d'Esports Girona-Fontajau»
- Дата проведения
- 4 декабря, 15.00, «Pabellon Insular Santiago Martin»
- Дата проведения
- 4 декабря, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
- Дата проведения
- 4 декабря, 20.00, «ВиЗинк Центр»
- Дата проведения
- 4 декабря, 22.00, «Palacio Municipal de Deportes de Granada»
Положение команд: Тенерифе – 8-1, Реал – 7-2, Гран-Канария – 7-3, Барселона – 7-3, Уникаха – 7-3, Баскония – 6-3, Ховентуд – 6-4, Бильбао – 6-4, Гранада – 5-4, Мурсия – 4-5, Валенсия – 4-5, Бреоган– 4-5, Фуэнлабрада – 3-6, Обрадойро – 4-6, Жирона – 2-7, Сарагоса – 2-8, Манреса – 2-8, Бетис – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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