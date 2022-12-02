Клубы Евролиги проявляют интерес к Драгану Бендеру
Форвард «Обрадойро» Драган Бендер (25 лет, 216 см) интересен нескольким клубам Евролиги.
Сообщается, что в подписании хорвата заинтересованы «Виртус» и «Монако».
Бендер полностью пропустил минувший сезон из-за разрыва крестообразной связки. В этом розыгрыше в матчах АСВ он набирает 17,7 очка и 6,7 подбора в среднем за игру.
Бендер был выбран под четвертым номером на драфте НБА-2016 и провел за океаном четыре года, играя в основном за «Финикс».
В сезоне-20/21 форвард выступал за тель-авивский «Маккаби». Его показатели в Евролиге составили 6,6 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.
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