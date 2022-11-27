ACB. «Реал» в гостях сыграет с «Бетисом», «Барселона» примет «Гранаду» и другие матчи
В воскресенье, 27 ноября, пройдут пять матчей регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Реал» в гостях сыграет с «Бетисом», «Барселона» примет «Гранаду».
ACB
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 27 ноября, 14.30, «Palacio Municipal De Deportes»
- Дата проведения
- 27 ноября, 14.30, «Palacio Municipal Deportes San Pablo»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «Палау Блауграна»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «Ла Фонтета»
- Дата проведения
- 27 ноября, 19.00, «Фернандо Буэса Арена»
Положение команд: Тенерифе – 8-1, Гран-Канария – 7-2, Барселона – 6-2, Реал – 6-2, Баскония – 5-3, Уникаха – 5-3, Гранада – 5-3, Ховентуд – 5-4, Бильбао – 5-4, Мурсия – 4-4, Валенсия – 4-4, Бреоган– 4-5, Фуэнлабрада – 3-6, Жирона – 2-6, Обрадойро – 2-6, Сарагоса – 2-7, Манреса – 2-7, Бетис – 1-7.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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