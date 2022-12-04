Флойд Мейвезер: «Работаю над тем, чтобы купить клуб НБА»

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший заявил, что он и его бизнес-партнеры продолжают работать над покупкой одного из клубов НБА.

«Я работаю над тем, чтобы купить клуб НБА. Один из моих деловых партнеров – Брент Джонсон.

Возможно, это будет клуб в Вегасе. Возможно, клуб в Сиэтле. Или могу купить клуб, который уже существует и работает.

Мы предложили чуть более 2 миллиардов долларов за контрольный пакет акций. Есть ли у меня такие деньги? Конечно, они у меня есть, но они появились не в одночасье. Это очень много, когда у вас много разного бизнеса по всему миру», – сказал боксер.

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