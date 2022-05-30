Пол Пирс и Флойд Мейвезер обвиняются в мошенничестве с NFT-токенами

Член Зала славы, чемпион НБА в составе (2008) обвиняется в мошенничестве с NFT-токенами, сообщает New York Times.

Пирс вовлечен в судебный процесс относительно деятельности формы криптовалюты под названием EthereumMax. В состав основателей проекта также входили известный боксер Флойд Мейвезер и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян.

В этом году девять трейдеров, купивших EthereumMax, подали в суд на группу основателей. Трейдеры обвинили промоутеров в сокрытии своего контроля над токенами EthereumMax и распространении «вводящей в заблуждение» рекламы.

В иске утверждалось, что вскоре после продвижения проекта Пирс продал свои токены, что указывает на явную процедуру «накачки и сброса». Трейдеры считают, что он получил прибыль, поощряя фанатов покупать токены, прежде чем продать свои собственные активы по более высокой цене.

Звезду НБА обвиняют в мошенничестве с NFT-токенами. Получил 1,5 млн – подарил по майке с автографом