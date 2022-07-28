Оскар Де Ла Хойя: «Возможно, объединимся с Мейвезером и привезем команду НБА в Лас-Вегас»

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя рассказал о планах привезти команду НБА в Лас-Вегас вместе с бывшим противником Флойдом Мейвезером.

«Возможно, мы с Мейвезером займемся в Вегасе каким-то совместным бизнесом. Я слышал, что НБА может прийти в Вегас. Возможно, нам удастся объединиться и помочь привезти команду в дом, который мы построили. Ведь мы в буквальном смысле построили Лас-Вегас», – заявил бывший чемпион мира в шести весовых категориях.

В прошлом месяце Мейвезер заявил, что планирует приобрести один из клубов НБА.

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