Дрэймонд Грин обошел Майкла Джордана по количеству трехочковых попаданий за карьеру

Теги Майкл Джордан Голден Стэйт Хьюстон НБА Дрэймонд Грин Баскетбол

Форвард «Голден Стэйт» Дрэймон Грин во время матча против «Хьюстона» (120:101) реализовал 582-й трехочковый за карьеру и обошел по этому показателю легенду НБА Майкла Джордана (581).

Перед сегодняшней игрой у Грина и Джордана было равенство по количеству трехочковых попаданий в матчах регулярного чемпионата. Во встрече с «Рокетс» Грин реализовал 1 из 5 из-за дуги и набрал 3 очка.

Показатель Грина за карьеру – 582 из 1 845 (31,5 процента). У Джордана – 581 из 1 778 (32,7 процента).

«Телеэксперты – просто балаболы». Дрэймонд Грин – уникальное явление в спорте: выигрывает титулы с «Голден Стэйт» и делает карьеру в медиа

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