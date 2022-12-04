Дрэймонд Грин обошел Майкла Джордана по количеству трехочковых попаданий за карьеру

Форвард «Голден Стэйт» во время матча против (120:101) реализовал 582-й трехочковый за карьеру и обошел по этому показателю легенду НБА Майкла Джордана (581).

Перед сегодняшней игрой у Грина и Джордана было равенство по количеству трехочковых попаданий в матчах регулярного чемпионата. Во встрече с «Рокетс» Грин реализовал 1 из 5 из-за дуги и набрал 3 очка.

Показатель Грина за карьеру – 582 из 1 845 (31,5 процента). У Джордана – 581 из 1 778 (32,7 процента).

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