Лоренцо Браун обновил личный рекорд результативности в Евролиге

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Разыгрывающий «Маккаби» Лоренцо Браун в пятницу обновил личный рекорд результативности в Евролиге.

В матче с «Баварией» Браун набрал 36 очков, но это не спасло тель-авивский клуб от поражения – 89:98.

Чемпион Европы в составе сборной Испании реализовал 11 из 14 2-очковых. В его активе также 3 подбора, 7 передач, 2 перехвата и 43 балла за эффективность действий.

Рекорд результативности «Маккаби» в Евролиге составляет 37 очков (Шарунас Ясикявичюс и Энтони Паркер).

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