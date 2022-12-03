Лоренцо Браун обновил личный рекорд результативности в Евролиге
Разыгрывающий «Маккаби» Лоренцо Браун в пятницу обновил личный рекорд результативности в Евролиге.
В матче с «Баварией» Браун набрал 36 очков, но это не спасло тель-авивский клуб от поражения – 89:98.
Чемпион Европы в составе сборной Испании реализовал 11 из 14 2-очковых. В его активе также 3 подбора, 7 передач, 2 перехвата и 43 балла за эффективность действий.
Рекорд результативности «Маккаби» в Евролиге составляет 37 очков (Шарунас Ясикявичюс и Энтони Паркер).
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