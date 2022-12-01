Энтони Дэвис: «У «Лейкерс» появляется взаимодействие на обеих половинах площадки»

Форвард «Лейкерс» после победы над «Блэйзерс» (128:109) рассказал о прогрессе калифорнийской команды.

На счету Дэвиса 27 очков и 12 подборов, 14 очков пришлись на четвертую четверть.

«Мы знаем, насколько хороша наша команда, но это необходимо показывать на площадке. После поражения от «Индианы» мы много разговаривали на тему того, как надо проводить концовки матчей. И могу сказать, что у «Лейкерс» начинает появляться взаимодействие на обеих половинах площадки. В игре с мы справились с задачей и достойно провели концовку, не останавливались до самого конца.

Мы остаемся единым коллективом и настраиваемся на каждый матч», – заявил Дэвис.

У «озерников» шесть побед в последних восьми матчах.

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