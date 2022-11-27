Джейсон Кидд: «Ануноби будет претендовать на награду лучшему защищающемуся игроку года»

Главный тренер похвалил форварда за его выступление в субботнем матче между командами.

«О Джи играет на высоком уровне на обеих сторонах площадки. Он будет претендовать на награду лучшему защищающемуся игроку года.

Я бы сказал, что он проводит сезон на уровне Матча всех звезд», – сказал Кидд.

25-летний форвард «Рэпторс» набрал 29 очков, сделал 9 подборов, 2 передачи, 2 блок-шота, 2 перехвата, опекая в защите .

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это может быть проблемой?