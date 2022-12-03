Лига ВТБ выпустила промо-ролик к матчу УНИКС – ЦСКА

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Единая лига ВТБ опубликовала видеоролик, который посвящен центральному матчу игровой недели.

В воскресенье, 4 декабря, УНИКС примет на своей площадке ЦСКА. Встреча начнется в 14:30 по московскому времени.

ЦСКА выиграл все 13 матчей в нынешнем сезоне Лиги. УНИКС имеет только одно поражение. Казанцы проиграли ЦСКА (79:92) в Москве 10 ноября.

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