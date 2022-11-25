Демар Дерозан: «Донован призвал меня, Лавина и Вучевича взять ответственность за игру «Буллс»

Защитник рассказал о вызове со стороны главного тренера , который недавно призвал лидеров команды взять на себя ответственность за неудачный старт команды в сезоне и отреагировать.

«Буллс» стартовали с результатом 8-10 и идут 11-ми на Востоке, у команды при этом две победы в двух последних матчах.

«Донован призвал меня, Лавина и Вучевича взять на себя ответственность за игру «Буллс», это было несколько матчей назад. Предполагалось, что мы должны были отреагировать, повести за собой ребят. Мы все приняли этот вызов.

Это здорово, когда по характеру ты настроен на борьбу и успешные результаты. Такие вызовы нужны, чтобы играть лучше самому и помогать команде», – заявил Дерозан.

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