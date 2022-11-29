Сергей Елевич: «С приходом Райковича игроки ЦСКА раскрепостились»

Заслуженный тренер России Сергей Елевич поделился своим мнением о беспроигрышной серии ЦСКА в регулярном чемпионате Лиги ВТБ.

В нынешнем сезоне у красно‑синих 13 побед в 13 играх.

«Почему ЦСКА так уверенно выглядит? Во‑первых, команда очень серьезно укомплектована, во‑вторых, с приходом нового тренера игроки раскрепостились. Потому что прежде при Итудисе были какие‑то зажатые рамки. А сейчас мы видим, как по‑новому раскрылись и . Армейцы нашли ту ситуацию, которая позволяет им играть свободно.

Был на игре с «Пармой» - показательным этот матч, конечно, не назовешь, поскольку у пермяков все‑таки более слабая команда, но все равно тут четко прослеживаются наработки, сделанные Райковичем. Во‑первых, ЦСКА очень здорово защищается, второй момент - это переход от защиты в нападение, или же перехваты, когда идет быстрый отрыв, или ранее нападение, когда идет первая передача и сразу организуется атака. Поэтому, мое мнение, ЦСКА сейчас как раз на том уровне, который позволяет ему не проигрывать. То есть армейцы превосходят многие клубы. Ну, исключение здесь только «Зенит» и УНИКС. Потому что у них примерно равные составы.

Может ли ЦСКА проиграть? Конечно, может. Все равно наступит какая‑то усталость. Но, повторюсь, сейчас меня очень радует тандем Шведа и Милутинова. Шведа сейчас никто не зажимает. Алексею дают возможность и отдохнуть, и проявить в полной мере те качества, которыми он обладает», - сказал Елевич.

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