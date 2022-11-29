Велимир Перасович: «Дэрил Мэйкон соскучился по баскетболу»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал уверенную победу над (102:53) и 26 очков , который недавно вернулся в строй после травмы.

«Я доволен тем, что мы очень серьезно отнеслись к игре. Сегодня продемонстрировали отличную защиту, особенно в первой половине, предопределив исход противостояния еще до большого перерыва.

Возможно, «Минску» недостает качества по сравнению с остальными участниками лиги ВТБ, но они всегда борются и показывают очень хороший баскетбол c отличной защитой. Подтверждением этому стала их выездная победа над «Енисеем» в предыдущем туре.

Дэрил Мэйкон – важный игрок для нас. Он вернулся после тяжелой травмы, соскучился по баскетболу, показывает хорошее отношение к делу и прибавляет от игры к игре. Теперь начнем готовиться к непростому отрезку сезона – матчам с ЦСКА и «Зенитом», – сказал Перасович.

Джален Рейнольдс: добряк-барбер в жизни, монстр в игре