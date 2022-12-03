Райан Боутрайт и Александр Петенев пропустят ближайшие матчи «Автодора» из-за травм

Теги травмы Автодор Единая лига ВТБ Райан Боутрайт Александр Петенев Баскетбол

Разыгрывающий «Автодора» Райан Боутрайт не поможет команде в ближайших играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за растяжения задней поверхности левого бедра.

Боутрайт получил травму 28 ноября в выездной встрече с «Локомотивом-Кубань» при столкновении с тяжелым форвардом хозяев Андреем Мартюком.

По-прежнему остается в лазарете «Автодора» форвард Александр Петенев повредивший кисть на тренировке 21 ноября.

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