Райан Боутрайт и Александр Петенев пропустят ближайшие матчи «Автодора» из-за травм
Разыгрывающий «Автодора» Райан Боутрайт не поможет команде в ближайших играх регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ из-за растяжения задней поверхности левого бедра.
Боутрайт получил травму 28 ноября в выездной встрече с «Локомотивом-Кубань» при столкновении с тяжелым форвардом хозяев Андреем Мартюком.
По-прежнему остается в лазарете «Автодора» форвард Александр Петенев повредивший кисть на тренировке 21 ноября.
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