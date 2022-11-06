Владимир Гомельский: «Курбанов потерял уверенность в себе, в атаке его как будто нет»

Известный комментатор поделился своим мнением о выступлении игроков ЦСКА Ивана Ухова и Никиты Курбанова в нынешнем сезоне.

«Ваня Ухов в защите играет хорошо. Ему часто поручают самых сильных атакующих игроков периметра. Против «Пармы» (команды, за которую он успешно играл до перехода в ЦСКА) Ухов очень хотел сыграть результативно. Смещение акцентов – забью больше, чем пропущу – сыграло злую шутку. Вы помните, что первый признак класса игрока – стабильность. Вот стабильности у Ивана пока нет.

явно потерял уверенность в себе, в своем броске, в своей ответственности за результат команды. Он в отличной физической форме. Сужу по скорости передвижения по площадке, по высоте прыжка, по скорости реакции. А в атаке Никиты как будто нет. Необходима помощь тренера, чтобы уверенность в собственных силах восстановить», – написал эксперт в конференции на своем сайте.

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