Умер легендарный тренер Вадим Капранов

В пятницу, 4 июня, в возрасте 81 года ушел из жизни прославленный тренер Вадим Капранов.

Капранов – легенда советского и российского баскетбола. Наибольших успехов специалист добился с женской национальной сборной.

Главное достижение Капранова в самостоятельной работе – «золото» чемпионата Европы 2003 в греческих Патрах.

На Олимпиаде-1992 в испанской Барселоне Капранов был ближайшим помощником главного тренера «золотой» женской сборной Евгения Гомельского.

В составе ЦСКА Капранов в качестве игрока семь раз выигрывал «золото» чемпионатов СССР, дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов, в рядах сборной Советского Союза завоевал «бронзу» Олимпиады-1968 в Мехико.

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