Евгений Колесников – о матче с МБА: «Приложим все усилия, чтобы вернуть победные эмоции»

Капитан поделился ожиданиями от домашней игры регулярного чемпионата лиги ВТБ с .

«Впереди очень сложный и важный матч. Понимаем большую ответственность, ведь МБА – наш прямой конкурент. Мы должны продемонстрировать характер и показать фирменный саратовский баскетбол. Москвичи делают ставку на командную игру, а их активная оборона с прессингом по всей площадке создает соперникам много проблем. Нам важно быть единым целым, работать в защите, убегать в быстрые отрывы и забивать свободные броски.

Знаем, что наш болельщик привык к красивому и яркому баскетболу, который мы и называем «автодоровским» стилем. Постараемся оправдать ожидания и приложим все усилия, чтобы вернуть победные эмоции», – заявил Колесников.

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