Василий Карасев: «Предстоящий матч с «Автодором» будет кардинально отличаться от игры первого круга»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от завтрашнего матча против в Саратове.

«Предстоящий матч будет кардинально отличаться от игры первого круга, у «Автодора» сменился главный тренер и привнес в команду свои идеи, у нас изменения связаны с травмами, так что завтра будет совсем другая история.

Главное для нас — восстановиться, нагрузка сейчас, особенно на заднюю линию, колоссальная, тот баскетбол, который дает нам результат, требует интенсивности. Саратовцы стали только сильнее, они играют дома, для нас эта игра будет серьезным испытанием», – сказал Карасев.

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