Чемпионат Франции. «Ле-Ман» сыграет с «Монако»

Во вторник, 29 ноября, в рамках регулярного чемпионата французской лиги LNB Pro A «Ле-Ман» дома сыграет с .

Чемпионат Франции

Регулярный чемпионат

Положение команд: Шоле – 8-1, Метрополитан – 8-1, Монако – 7-2, Дижон – 7-3, – 6-3, Бурк – 6-4, Виллербан – 6-4, Лимож – 6-4, Блуа – 5-5, Нантер – 4-5, Нанси – 4-6, Париж – 4-6, Роанн – 3-6, По-Ортез – 3-7, Гравлин-Дюнкерк – 3-7, Страсбур – 3-7, Фос Прованс – 2-7, Ле-Портель – 2-8.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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