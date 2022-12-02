Гилберт Аренас: «Не давал передачи партнерам, которые на тренировках работали меньше, чем я»
Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас признался, что во время матчей не давал передачи партнерам по команде, которые на тренировках работали меньше, чем он.
«Я пришел на тренировку в 8 часов. Если ты пришел позже меня, передач от меня не дождешься. Я сегодня сделал 1000 бросков, а ты сделал 200. Если я отдам тебе передачу, это неудачная атака.
Если хочешь получать от меня передачи, ты должен работать усерднее меня. Я должен видеть, что ты работаешь. Я должен знать, что я могу тебе доверять. Если ты стоишь открытый в углу, это неспроста», – сказал Аренас.
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