Евгений Воронов: «Уровень Лиги ВТБ в этом сезоне упал»

Защитник МБА Евгений Воронов рассказал об ощущениях после первой половины сезона.

«Конечно, уровень турнира немного упал. Раньше минимум 3 команды готовились к Евролиге, остальные к Еврокубку, сейчас этого нет. Поэтому мое убеждение – уровень Лиги ВТБ упал», – сказал Воронов.

Воронов также похвалил из «Локомотива-Кубань», который попал в Топ-5 рейтинга прогресса от «Взял Мяч».

«Я знаю, что изначально на него никто не ставил. Но после перехода во взрослый баскетбол, его понимание игры растет от года к году. Мне приятно на это смотреть», – рассказал Воронов в эфире «Взял Мяч Страна».

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