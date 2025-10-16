«Даллас» обыграл «Лейкерс» на 27 очков за счет 37:8 в последней четверти

«Мэверикс» одержали разгромную победу в последней игре предсезонки.

Перед заключительной 12-минуткой «Даллас » уступал на 2 очка, но закончил встречу разгромным игровым отрезком 37:8. Общий счет матча – 121:94.

Энтони Дэвис провел 32 минуты в матче на площадке, на его счету 18 очков (7 из 15 с игры, 0 из 3 из-за дуги) и 9 подборов.

Купер Флэгг отыграл 28 минут, в его активе 13 очков (5 из 11 с игры, 0 из 2 трехочковых) и 3 передачи.

Ключевые игроки «Лейкерс » не принимали участия во встрече бэк-ту-бэк.