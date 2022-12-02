Тайлер Хирро: «Майами» близок по уровню к «Бостону»

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Защитник «Майами» Тайлер Хирро верит, что его команда не уступает по уровню лидеру текущего сезона «Бостону».

В среду «Селтикс» (18-4) победили «Хит» (10-12), который играл без травмированного Джимми Батлера.

«Майами» близок по уровню к «Бостону». В среду у нас была серьезная схватка», – заявил Хирро.

В плей-офф-2022 «Селтикс» прошли «Хит» в 7-матчевой серии.

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