Защитник «Майами» верит, что его команда не уступает по уровню лидеру текущего сезона .

В среду «Селтикс» (18-4) победили «Хит» (10-12), который играл без травмированного Джимми Батлера.

близок по уровню к «Бостону». В среду у нас была серьезная схватка», – заявил Хирро.

В плей-офф-2022 «Селтикс» прошли «Хит» в 7-матчевой серии.

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