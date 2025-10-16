0

Джарен Джексон вернулся в состав «Мемфиса» после операции на большом пальце ноги

Джарен Джексон успел восстановиться до начала сезона.

Форвард «Мемфиса» перенес операцию на большом пальце ноги в начале июля и должен был пропустить минимум 3 месяца.

Джексон вернулся на площадку в предсезонной игре против «Шарлотт» (116:145).

Форвард провел на площадке 22,5 минуты и набрал 17 очков (7 из 20 с игры, 3 из 9 из-за дуги), 2 подбора и 1 блок-шот.

Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5848 голосов
ЙокичНикола Йокич
ДончичЛука Дончич
ШГАШэй Гилджес-Александер
ЯннисЯннис Адетокумбо
ЭдвардсЭнтони Эдвардс
БрансонДжейлен Брансон
ВембаньямаВиктор Вембаньяма
Кто-то другойЛеброн Джеймс
Опубликовал: Виталий Ясеневич
logoДжарен Джексон-младший
logoШарлотт
травмы
предсезонные матчи
logoНБА
logoМемфис
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Евролига. «Жальгирис» примет «Милан», «Фенербахче» встретится с «Баварией» и другие матчи
11 минут назад
Гэйб Винсент забросил 5 трехочковых за первые 4 минуты матча с «Далласом»
15 минут назад
Ламело Болл и Ксавьер Тиллман – авторы лучших моментов игрового дня НБА
156 минут назадВидео
Лука Дончич и Энтони Дэвис тепло пообщались перед предсезонным матчем
сегодня, 06:40Видео
НБА. Предсезонные матчи. 37:8 в 4-й четверти помогли «Далласу» разгромить «Лейкерс», «Сакраменто» крупно уступил «Клипперс» и другие результаты
15сегодня, 06:30
Майлз Бриджес оформил дабл-дабл (29+10) в крупной победе над «Мемфисом»
1сегодня, 06:20Видео
«Даллас» обыграл «Лейкерс» на 27 очков за счет 37:8 в последней четверти
3сегодня, 05:59Видео
33+9+6 Деррика Уайта помогли «Бостону» обыграть «Торонто»
2сегодня, 05:45Видео
Следующий матч «Лейкерс» станет «репетицией» регулярного сезона, основа получит расширенное игровое время
1сегодня, 05:30
«Бостон» отчислил форварда Ар Джей Льюиса и освободил место для двустороннего контракта
сегодня, 04:30
Ко всем новостям
Последние новости
Айзейя Кэнан успешно перенес операцию по восстановлению крестообразной связки
36 минут назадФото
Еврокубок. «Лондон» примет «Тренто»
47 минут назад
«Анадолу Эфес» отрицает слухи о том, что Роландс Шмитс может покинуть клуб
сегодня, 05:15
«Валенсия» официально рассталась с форвардом Нэйтом Сестиной
сегодня, 04:56
«Бруклин» отчислил Цзэна Фаньбо и Малакая Смита
сегодня, 04:45
Еврокубок. «Литкабелис» уступил «Ульму», «Бурк» обыграл «Панионис» и другие результаты
вчера, 20:59
Сергей Козин: «Такая команда как ЦСКА не прощает любых оплошностей»
вчера, 20:43
Сергей Кущенко о Winline Basket Cup: «Уверен, турнир заявит о себе по-настоящему громко»
вчера, 20:09
Владислав Коновалов: «Быстрый переход «Зенита» сегодня был ключевым фактором»
1вчера, 18:54
Александер Секулич о матче с «Самарой»: «Первая четверть прошла не так, как нам хотелось, но потом мы сыграли очень хорошо»
4вчера, 18:40