Джарен Джексон вернулся в состав «Мемфиса» после операции на большом пальце ноги

Джарен Джексон успел восстановиться до начала сезона.

Форвард «Мемфиса» перенес операцию на большом пальце ноги в начале июля и должен был пропустить минимум 3 месяца.

Джексон вернулся на площадку в предсезонной игре против «Шарлотт» (116:145).

Форвард провел на площадке 22,5 минуты и набрал 17 очков (7 из 20 с игры, 3 из 9 из-за дуги), 2 подбора и 1 блок-шот.