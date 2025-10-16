Видео
Майлз Бриджес оформил дабл-дабл (29+10) в крупной победе над «Мемфисом»

«Хорнетс» разгромили «Гриззлис».

Ключевыми в крупной домашней победе «Шарлотт» (145:116) стали усилия форвардов Майлза Бриджеса и Брэндона Миллера и разыгрывающего Ламело Болла.

Бриджес оформил дабл-дабл, на его счету 29 очков, 10 подборов и 5 передач при 11 точных из 16 попыток с игры и 5 из 7 из-за дуги.

Болл набрал 23 очка, 5 подборов и 8 передач на 5 потерь. Защитник реализовал 7 из 16 бросков с игры, 4 из 12 трехочковых и 5 из 5 штрафных.

Миллер добавил 21 очко, 6 передач, 3 перехвата и 1 блок-шот при 7 точных из 16 бросков с игры, 3 из 8 из-за дуги и 4 из 5 с линии.

