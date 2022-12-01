22-й номер драфта Чендлер Хатчисон завершил карьеру в возрасте 26 лет
Легкий форвард Чендлер Хатчисон завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет.
Хатчисон – 22-й номер драфта-2018 года, он был выбран «Чикаго». В «Буллс» Чендлер провел два с половиной сезона, после чего его обменяли в «Уизардс».
Затем Хатчинсона несколько раз обменивали и подписывали клубы НБА. Последний раз в лиге он играл за «Финикс» в минувшем сезоне, набирая в 6 матчах 0,7 очка.
Сезон-21/22 Хатчисон завершал в фарм-команде «Уорриорз» в Лиге развития, а начинал текущий – во второй команде «Майами».
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