Легкий форвард завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет.

Хатчисон – 22-й номер драфта-2018 года, он был выбран . В «Буллс» Чендлер провел два с половиной сезона, после чего его обменяли в «Уизардс».

Затем Хатчинсона несколько раз обменивали и подписывали клубы . Последний раз в лиге он играл за «Финикс» в минувшем сезоне, набирая в 6 матчах 0,7 очка.

Сезон-21/22 Хатчисон завершал в фарм-команде «Уорриорз» в Лиге развития, а начинал текущий – во второй команде «Майами».

Тайриз Халибертон – лучший первый номер Востока. Держит «сливающую» «Индиану» в топ-4 и идет на рекорд для распасовщиков