22-й номер драфта Чендлер Хатчисон завершил карьеру в возрасте 26 лет

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Легкий форвард Чендлер Хатчисон завершил профессиональную карьеру в возрасте 26 лет.

Хатчисон – 22-й номер драфта-2018 года, он был выбран «Чикаго». В «Буллс» Чендлер провел два с половиной сезона, после чего его обменяли в «Уизардс».

Затем Хатчинсона несколько раз обменивали и подписывали клубы НБА. Последний раз в лиге он играл за «Финикс» в минувшем сезоне, набирая в 6 матчах 0,7 очка.

Сезон-21/22 Хатчисон завершал в фарм-команде «Уорриорз» в Лиге развития, а начинал текущий – во второй команде «Майами».

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