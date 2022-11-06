«Я поклонник Айверсона». Боунс Хайлэнд исполнился шикарную передачу не глядя

Защитник в субботу провел один из лучших матчей в карьере, набрав 24 очка (9 из 17 с игры, 6 из 8 из-за дуги, сделав 7 передач и 5 подборов во встрече с (126:101).

В одном из эпизодов матча Хайлэнд организовал шикарный быстрый отрыв, сначала сделав обманное движение, а затем исполнив передачу не глядя на Брюса Брауна.

После матча Хайлэнд подтвердил, что в детстве его кумиром был .

«Конечно, черт возьми, да. Этот кроссовер, зрелищность, крутость, все это от него. Я поклонник Айверсона. В детстве я смотрел на него и думал: «Вау! Он легенда», – сказал Хайлэнд.

Айверсон узнал о кроссовере только в колледже, но натренировал его так, что уже в первом сезоне в НБА раскрутил Джордана