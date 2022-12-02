Известный плеймейкер стал главным тренером любительской команды из Мордовии.

В конце октября в Мордовии появилась любительская команда «Атриника», 34-летний Дмитрий Головин стал ее тренером. Подопечные Головина уже выиграли два матча в Пензенской любительской баскетбольной лиге.

«Предложений у меня не было, хотя «Реалу» 4 очка на выезде забивал! Сейчас телефон всегда на звуке, все же у МБА двое разыгрывающих в лазерете.... Здоровья мужикам!

А так мне интересно тренерское дело. Всегда с первого номера старался построить игру, как связующий в волейболе. Много чего не понимал в отношениях тренер-игрок и сейчас пытаюсь понять, правильны ли были мои мысли. Надеюсь пойти в этом направлении. Считаю, что российскому тренерскому цеху есть много в чем прогрессировать.

В этом году мы заявились ПЛБЛ. Возможно, скоро прибавится команда 3х3, где тоже очень интересно попробовать свои силы. Очень интересны направления баскетбола, где развитие только на начальном этапе. Оплата? Работаю в направлениях, связанных с баскетболом. Именно тренерство не оплачивается, но вся моя работа связана между собой», – рассказал Головин.

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