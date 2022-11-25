Пользователи соцсетей утверждают, что известный инсайдер Шэмс Чарания ведет популярный канал Hoop Central в твиттере* под чужим именем.

Было замечено, что в канале появился пост от Чарании, который, судя по всему, забыл выйти из своего главного аккаунта.

В Hoop Central периодически нелицеприятно высказываются о некоторых игроках .

* Роскомнадзор внес социальную сеть твиттер в реестр запрещенных сайтов.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Hoop Central