Пользователи соцсетей подозревают, что Шэмс Чарания ведет популярный канал под чужим именем

Теги происшествия НБА фото Расселл Уэстбрук соцсети Шэмс Чарания Баскетбол

Пользователи соцсетей утверждают, что известный инсайдер Шэмс Чарания ведет популярный канал Hoop Central в твиттере* под чужим именем.

Было замечено, что в канале появился пост от Чарании, который, судя по всему, забыл выйти из своего главного аккаунта.

В Hoop Central периодически нелицеприятно высказываются о некоторых игроках НБА.

* Роскомнадзор внес социальную сеть твиттер в реестр запрещенных сайтов.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Hoop Central

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