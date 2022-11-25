Пользователи соцсетей подозревают, что Шэмс Чарания ведет популярный канал под чужим именем
Пользователи соцсетей утверждают, что известный инсайдер Шэмс Чарания ведет популярный канал Hoop Central в твиттере* под чужим именем.
Было замечено, что в канале появился пост от Чарании, который, судя по всему, забыл выйти из своего главного аккаунта.
В Hoop Central периодически нелицеприятно высказываются о некоторых игроках НБА.
* Роскомнадзор внес социальную сеть твиттер в реестр запрещенных сайтов.
Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен
Hoop Central
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