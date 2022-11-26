Милош Теодосич был удален за споры с арбитром в матче против «Эфеса»

Разыгрывающий заработал удаление за 4:25 до конца матча против (80:85).

Теодосич был недоволен решением судей, которые дали ему фол в нападении. Сербский баскетболист получил технический за споры с арбитром, после чего приблизился к рефери и сразу же был удален.

Ветеран завершил встречу с показателями 6 очков, 4 передачи, 2 подбора, 1 перехват и 1 блок-шот за 18 минут на площадке.

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