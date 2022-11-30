Крис Миддлтон может дебютировать в сезоне 2 декабря
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон близок к возвращению в строй, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.
31-летний игрок пропустил начало регулярного чемпионата. В межсезонье он перенес операцию по поводу разрыва связки левого запястья.
Как сообщает Чарания, Миддлтон может провести первый матч нынешнего сезона в пятницу, 2 ноября. «Бакс» будут принимать «Лейкерс».
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