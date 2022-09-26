Крис Миддлтон пропустит начало сезона

Форвард сообщил, что не сможет принять участие в первом матче регулярного чемпионата, но надеется вернуться в строй на начальной стадии сезона.

В июле Миддлтон перенес операцию по поводу разрыва связки левого запястья. Игроку уже сняли гипс. Он надеется, что в ближайшие несколько недель он сможет начать двигаться и взять в руки мяч.

30-летний игрок пропустил большую часть плей-офф-2022 из-за растяжения связки колена, полученного во втором матче серии первого раунда против «Чикаго» (4-1).

В новом сезоне команды НБА будут совсем другими. От кого ждать прорыва, а на кого просто охота посмотреть?