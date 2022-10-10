«Чикаго» отчислил Джавона Фримена-Либерти

Теги Чикаго Денвер НБА драфт НБА G-лига Джавон Фримен-Либерти Баскетбол

«Чикаго» растрог негарантированное соглашение с атакующим защитником Джавоном Фрименом-Либерти (22 года, 193 см).

Фримен-Либерти не был выбран на драфте НБА этого года, но присоединился к тренировочному лагерю «Буллс».

Он сыграл в предсезонном матче против «Денвера» и набрал 8 очков за 6 минут на площадке.

Ожидается, что защитник присоединиться к фарм-команде «Чикаго» в G-лиге.

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