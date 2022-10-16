«Это грубо». Митчелл Робинсон ответил репортеру, назвавшему Алека Беркса ненастоящим разыгрывающим

Центровой забавно отреагировал на вопрос репортера о том, как он относится к появлению в команде настоящего разыгрывающего в лице после того, в прошлом сезоне роль плеймейкера иногда приходилось выполнять .

«Это грубо.

Я считаю, что Алек – настоящий разыгрывающий. Он справлялся со своей задачей, он играл на партнеров. На мой взгляд, он настоящий разыгрывающий», – сказал Робинсон.

Как распределены зарплаты в командах НБА: «Даллас» и «Клипперс» тратят на «скамейку», «Лейкерс» и «Филадельфия» – на топ-3

Контракты и платежные ведомости НБА