«Это грубо». Митчелл Робинсон ответил репортеру, назвавшему Алека Беркса ненастоящим разыгрывающим
Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон забавно отреагировал на вопрос репортера о том, как он относится к появлению в команде настоящего разыгрывающего в лице Джейлена Брансона после того, в прошлом сезоне роль плеймейкера иногда приходилось выполнять Алеку Берксу.
«Это грубо.
Я считаю, что Алек – настоящий разыгрывающий. Он справлялся со своей задачей, он играл на партнеров. На мой взгляд, он настоящий разыгрывающий», – сказал Робинсон.
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