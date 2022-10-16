«Это грубо». Митчелл Робинсон ответил репортеру, назвавшему Алека Беркса ненастоящим разыгрывающим

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Центровой «Нью-Йорка» Митчелл Робинсон забавно отреагировал на вопрос репортера о том, как он относится к появлению в команде настоящего разыгрывающего в лице Джейлена Брансона после того, в прошлом сезоне роль плеймейкера иногда приходилось выполнять Алеку Берксу.

«Это грубо.

Я считаю, что Алек – настоящий разыгрывающий. Он справлялся со своей задачей, он играл на партнеров. На мой взгляд, он настоящий разыгрывающий», – сказал Робинсон.

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