Никола Йокич набрал 39+10+9 в победном матче с «Тандер»
Центровой «Денвера» Никола Йокич выдал очередной впечатляющий перфоманс в матче против «Оклахомы» (131:126, ОТ).
Лидер «Наггетс» набрал 39 очков, 10 подборов и 9 передач за 43 минуты на площадке. Он реализовал 11 из 15 бросков с игры (1-3 из-за дуги), а также 16 из 18 штрафных.
Таким образом, Йокичу не хватило одного ассиста до четвертого трипл-дабла в нынешнем сезоне.
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