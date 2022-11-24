Никола Йокич набрал 39+10+9 в победном матче с «Тандер»

Центровой выдал очередной впечатляющий перфоманс в матче против «Оклахомы» (131:126, ОТ).

Лидер «Наггетс» набрал 39 очков, 10 подборов и 9 передач за 43 минуты на площадке. Он реализовал 11 из 15 бросков с игры (1-3 из-за дуги), а также 16 из 18 штрафных.

Таким образом, Йокичу не хватило одного ассиста до четвертого трипл-дабла в нынешнем сезоне.

Как похорошел Милуоки при Яннисе! «Бакс» были самым дешевым клубом лиги, а теперь на грека молятся местные (58 млн за плей-офф, как с куста)