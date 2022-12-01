Разыгрывающий исполнил «баззер» на исходе третьей четверти матча с «Блэйзерс» (128:109).

Уэстбрук после ввода мяча из-за лицевой линии пробежал до середины площадки и забросил под сирену.

Под занавес второй четверти Уэстбрук также забросил 3-очковый под сирену. На его счету 10 очков, 5 подборов и 4 передачи (2 из 6 из-за дуги).

В НБА появился паренек, воображающий себя Родманом. Несмотря на любовь к музеям и книгам, его уже назвали «грязным ублюдком»