Расселл Уэстбрук забросил с середины площадки под сирену в матче с «Портлендом»
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук исполнил «баззер» на исходе третьей четверти матча с «Блэйзерс» (128:109).
Уэстбрук после ввода мяча из-за лицевой линии пробежал до середины площадки и забросил под сирену.
Под занавес второй четверти Уэстбрук также забросил 3-очковый под сирену. На его счету 10 очков, 5 подборов и 4 передачи (2 из 6 из-за дуги).
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