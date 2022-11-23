Расселл Уэстбрук показал жест с покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением Кэмерона Пэйна

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Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук продемонстрировал фирменный жест во время матча против «Санз» (105:115).

Уэстбрук показал жест покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением игрока «Финикса» Кэмерона Пэйна.

На счету Расселла 21 очко, 3 подбора и 5 передач при 8 из 20 с игры за 31 минуту со скамейки.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

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