Разыгрывающий продемонстрировал фирменный жест во время матча против «Санз» (105:115).

Уэстбрук показал жест покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением игрока .

На счету Расселла 21 очко, 3 подбора и 5 передач при 8 из 20 с игры за 31 минуту со скамейки.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться