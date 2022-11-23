Расселл Уэстбрук показал жест с покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением Кэмерона Пэйна
Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук продемонстрировал фирменный жест во время матча против «Санз» (105:115).
Уэстбрук показал жест покачиванием ребенка после попадания с сопротивлением игрока «Финикса» Кэмерона Пэйна.
На счету Расселла 21 очко, 3 подбора и 5 передач при 8 из 20 с игры за 31 минуту со скамейки.
Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться
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