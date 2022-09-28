Джеймс Харден: «Из-за травм было тяжело, но сейчас я вернулся туда, где и должен быть»

Атакующий защитник «Филадельфии» рассказал о восстановлении после травм, с которыми столкнулся в последние два сезона.

«По большей части это мое дело. СМИ или кто-то еще могут делать выпады и все такое. Я никогда не отвечаю, потому что знаю, кто я такой. Но мне было очень тяжело психологически только потому, что я люблю баскетбол и играю не из-за денег. До травм, думаю, все это знали.

Было трудное время, много мрачных моментов, с которыми я никогда не сталкивался, потому что всегда был здоров и играл в баскетбол. Сейчас я нахожусь в хорошей форме и чувствую, что вернулся туда, где и должен быть. Это прекрасное ощущение», – признался Харден.

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