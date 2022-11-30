Михаил Силантьев – о легионерах в Лиге ВТБ: «Почему «Енисею» или «Автодору» не дать шанс сыграть местным?»

Чемпион СССР 1975 года в составе Михаил Силантьев считает, что в командах лиги ВТБ слишком много легионеров.

«Конечно, пока с резервом наших игроков сыровато. Сколько у нас специализированных спортшкол, а они, получается, никого не дают для высшего дивизиона. В мое время в чемпионате СССР каждый год появлялось два-три молодых игрока, которые сразу получали много игрового времени.

Сейчас же почти во всех командах погоду делают легионеры. Даже в условном или . Ну там-то почему не дать шанс сыграть местным, если они и так не ставят перед собой серьезных задач?

Вот тут я был на матче – «Самара». В какой-то момент у самарцев на паркете было четыре американца. Ну куда это годится? Поймите, я не против иностранцев. Да, у нас дефицит с центровыми, дефицит с разыгрывающими. Закройте две эти позиции двумя качественными легионерами, но зачем брать восемь-девять человек...

Без иностранцев невозможно показывать высокие результаты в Европе? Слушайте, ЦСКА Еремина, составленный из русских игроков, здорово выступал в еврокубках. Так что это все слова», – заявил Силантьев в интервью «Спорт-Экспрессу».

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