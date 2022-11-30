Лука Дончич сравнялся с Дирком Новицки по количеству матчей с 40+ очками

Звездный разыгрывающий в 20-й раз в карьере набрал 40+ очков за матч и сравнялся по этому показателю с легендой клуба .

Примечательно, что словенцу всего 23 года, в то время как Новицки провел в 20 сезонов, все за «Мэверикс», и находится на 6-м месте в истории лиги по количеству набранных очков.

Во вторник в победном матче против «Голден Стэйт» (116:113) Дончич оформил трипл-дабл, набрав набрал 41 очко, сделав 12 подборов и 12 передач.

Гонка за MVP. Яннис доминирует под щитами, Дончич стартовал как Чемберлен, а Донован Митчелл в топ-3