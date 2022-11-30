«Он где-то между 30-м местом и 40-м». Парсонс заявил, что Дерозан не входит в Топ-15 игроков НБА

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс заявил, что форвард не входит в число 15 лучших игроков лиги.

«Я думаю, что он находится где-то между 30-м местом и 40-м.

И это даже не упрек в адрес Демара. Я считаю, что лига сейчас очень талантливая, и есть много игроков, которых я бы лично поставил выше, чем Демара. Но да, он потрясающий бомбардир», – сказал Парсонс.

Дерозан пять раз участвовал в Матче всех звезд и три раза был включен в символическую сборную лиги.

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