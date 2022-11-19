Трехочковый Джейлена Саггса принес «Орландо» победу над «Чикаго»

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«Орландо» в пятницу вырвал победу у «Чикаго» в выездном матче – 108:107.

Автором решающего попадания стал разыгрывающий Джейлен Саггс, который забросил из-за дуги при счете 105:107 за 4,1 секунды до сирены.

В ответном владении Демар Дерозан смазал спасительный бросок с середины площадки. За 12,2 секунды до сирены Никола Вучевич смазал два штрафных при «+2». По ходу встречи «Буллс» отыгрались с «-19».

«Мэджик» одержали первую выездную победу в сезоне. На счету Саггса 20 очков, 5 подборов и 8 передач при 7 из 16 с игры.

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