НБА признала судейскую ошибку в концовке матча «Пеликанс» – «Тандер»

Согласно официальному отчету о двух последних минутах в матче – «Оклахома» (105:101), судьи допустили ошибку за 2,3 секунды до конца встречи.

Защитник «Тандер» должен был исполнить два штрафных броска и иметь возможность сравнять счет. Вместо этого арбитры зафиксировали у него фол в нападении на форварде «Пеликанс» .

В решающий секунды матча при счете 103:101 в пользу «Пеликанс» Гилджес-Александер пошел в проход, но наткнулся на подставившегося Джонса. Судья Мэтт Майерс, который находился ближе всех к эпизоду, зафиксировал фол в нападении. Другой арбитр Джеймс Уильямс собирался зафиксировать блокировку у Джонса.

По словам главного тренера «Тандер» Марка Дэйгнолта, Уильямс сказал ему, что Майерс находился в лучшем положении, поэтому решение принимал он.

Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это проблема?