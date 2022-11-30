НБА признала судейскую ошибку в концовке матча «Пеликанс» – «Тандер»
Согласно официальному отчету НБА о двух последних минутах в матче «Новый Орлеан» – «Оклахома» (105:101), судьи допустили ошибку за 2,3 секунды до конца встречи.
Защитник «Тандер» Шэй Гилджес-Александер должен был исполнить два штрафных броска и иметь возможность сравнять счет. Вместо этого арбитры зафиксировали у него фол в нападении на форварде «Пеликанс» Херберте Джонсе.
В решающий секунды матча при счете 103:101 в пользу «Пеликанс» Гилджес-Александер пошел в проход, но наткнулся на подставившегося Джонса. Судья Мэтт Майерс, который находился ближе всех к эпизоду, зафиксировал фол в нападении. Другой арбитр Джеймс Уильямс собирался зафиксировать блокировку у Джонса.
По словам главного тренера «Тандер» Марка Дэйгнолта, Уильямс сказал ему, что Майерс находился в лучшем положении, поэтому решение принимал он.
Гилджес-Александер ворвался на уровень MVP быстрее, чем «Оклахома» перестроилась. Это проблема?
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