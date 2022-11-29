Ростислав Вергун: «Одна победа выбила нас из фокуса и командного баскетбола. Это абсолютно недопустимо!»

Главный тренер «Минска» после разгромного поражения от УНИКСа (53:102) заявил, что победа над «Енисеем» в прошлом туре выбила его команду из фокуса.

«Поздравляю УНИКС с победой! Спорт – отличная имитация реальной жизни, а баскетбол, на мой взгляд, лучшая игра.

В Минске мы бросили вызов очень хорошей команде. Было приятно видеть, как этот вызов сегодня приняли хозяева. Думаю, тренер соперников может гордиться своими парнями. Они показали свой уровень, обозначили себя и свое место в Лиге.

В свою очередь, мы, возможно, не сумели проанализировать и подготовить себя к такому давлению и качеству игры. Мне очень обидно осознавать, что одна победа в предыдущем туре над «Енисеем» так легко выбила нас из фокуса и командного баскетбола. Это абсолютно недопустимо!

Мне остается только извиниться перед болельщиками за такую игру. Желаю УНИКСу дальнейших успехов в сезоне», – сказал Вергун.

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