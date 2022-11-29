Владислав Близнюк: «С наших плеч спал определенный груз. Настроены дать бой УНИКСу»

Защитник поделился ожиданиями от гостевого матча против казанского в рамках Лиги ВТБ.

«После недавней победы над красноярским «Енисеем» команда чувствует себя лучше в психологическом плане, с наших плеч спал определенный груз. Новичок Суприм Ханна очень помог команде в прошлой встрече, и я считаю, что с его приходом мы стали более вариативными в атаке, чего, безусловно, нам не хватало на старте сезона.

Что касается УНИКСа, то это очень сильная команда с грамотным тренером во главе. Матч в Минске показал, что мы можем играть с ними на равных. Нас ждет вторая подряд выездная встреча с долгими перелетами. Будет непросто, но мы настроены дать бой в Казани и показать хороший баскетбол на протяжении всех 40 минут», – сказал Близнюк.

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