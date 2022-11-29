Кевин Дюрэнт: «Бол Бол умеет практически все на площадке»

Форвард высоко оценил игру центрового в нынешнем сезоне.

«Он уникален. Против него трудно играть. Его уверенность в себе растет по ходу матча. Он умеет практически все на площадке. Ему просто нужно набираться опыта.

Последние несколько лет он то входил в состав, то выпадал из него, получал травмы, выступал в G-лиге. Но мне нравится, что делает главный тренер «Орландо» Джамал Мозли, иногда ставя Бола на позицию разыгрывающего, а иногда – в центр. Он перемещает его, потому что он разносторонний игрок. Это здорово для лиги.

Я думаю, что со временем он будет прогрессировать. В этом сезоне он играет здорово», – сказал Дюрэнт.

Игрока НБА официально обменяли, а через три дня вернули – не подошел новой команде. А что, так можно?