Бол Бол успел вернуться в защиту после падения на чужой половине и накрыл бросок Харриса

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Центровой «Орландо» Бол Бол исполнил эффектный блок-шот в матче с «Филадельфией» (99:107).

218-сантиметровый Бол Бол успел вернуться в защиту после падения на чужой половине площадки и накрыл бросок Тобайаса Харриса.

Сын самого высокого игрока в истории НБА Манута Бола (231 см) также эффектно прошел через всю площадку после перехвата и набрал 2 очка.

В активе «большого» 18 очков, 8 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота при 8 из 14 с игры.

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