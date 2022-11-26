Центровой Бол Бол исполнил эффектный блок-шот в матче с «Филадельфией» (99:107).

218-сантиметровый Бол Бол успел вернуться в защиту после падения на чужой половине площадки и накрыл бросок .

Сын самого высокого игрока в истории НБА Манута Бола (231 см) также эффектно прошел через всю площадку после перехвата и набрал 2 очка.

В активе «большого» 18 очков, 8 подборов, 2 передачи и 4 блок-шота при 8 из 14 с игры.

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