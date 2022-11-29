Кевин Дюрэнт улыбнулся в лицо защитнику перед тем, как забить два с фолом
Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт во время матча с «Мэджик» (109:102) улыбнулся в лицо плотно опекавшему его Кевону Харрису перед тем, как набрать два очка с фолом.
Эпизод произошел под занавес первой четверти. Сразу после попадания Кевин оттолкнул оппонента.
Дюрэнт обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с «Орландо» – 45 очков. Он реализовал за 39 минут 19 из 24 с игры и 4 из 4 с линии.
В активе Кевина, который проводил второй матч за два дня, также 7 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.
Зайон похудел не из-за пункта в контракте, а из-за бодишейминга. Теперь нужно еще заставить его защищаться
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