Кевин Дюрэнт улыбнулся в лицо защитнику перед тем, как забить два с фолом

Звездный форвард «Нетс» во время матча с «Мэджик» (109:102) улыбнулся в лицо плотно опекавшему его Кевону Харрису перед тем, как набрать два очка с фолом.

Эпизод произошел под занавес первой четверти. Сразу после попадания Кевин оттолкнул оппонента.

Дюрэнт обновил личный рекорд результативности в сезоне в матче с – 45 очков. Он реализовал за 39 минут 19 из 24 с игры и 4 из 4 с линии.

В активе Кевина, который проводил второй матч за два дня, также 7 подборов, 5 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота.

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