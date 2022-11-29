Звездный форвард высказался на тему поражения от «Пэйсерс» (115:116), когда команда упустила «+17» в четвертой четверти.

Сам Джеймс в заключительной 12-минутке выдал 2 из 8 с игры.

«Чтобы проиграть такой матч, все должно пойти не так. Именно это и случилось. При этом мы должны отдать должное «Индиане». Они продолжали бороться, они не сдавались и прибавляли. Ключевую роль сыграл (24 очка, 14 передач, 0 потерь – Sports.ru).

Последнее владение, когда они забросили 3-очковый? У нас все пошло не так с самого начала, поэтому Майлз Тернер и вышел на открытый бросок. Но у нас с самого начала все пошло не так, так что после его промаха мы все равно так ничего и не сделали.

Попадание Нембарда? Игроки НБА забрасывают такие мячи. Отдаю ему должное», – заявил Джеймс.

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